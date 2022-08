In dit hotel in Rotterdam verblijf je stijlvol met een maritieme knipoog

Het gloednieuwe stadshotel Le Marin Boutique Hotel vinden we in het hart van het altijd bruisende Rotterdam. Ook in het hotel zelf bruist het. Hoewel je ook digitaal kunt inchecken, worden we uiterst vriendelijk ontvangen aan de glanzend zwartmarmeren balie. De industriële kast erachter met funky kunstvoorwerpen trekt de aandacht; grinnikend bekijken we de gouden middelvinger. De toon is gezet!

Het design van de lobby is doorgetrokken door het hele hotel. In de kamers vinden we een industrieel bureau, de heerlijke boxspring staat tegen een wand met aaibaar behang en sfeerverlichting, aan de andere wand hangen foto’s waarin het maritieme van Le Marin is terug te vinden. Een stijlvolle knipoog naar de havenstad Rotterdam.

De badkamer is voorzien van een matzwarte wasbak met designspiegel, een wederom industrieel bureau en kast, een donkere vloer en grote marmeren zwarte tegels aan de wand, ideaal als je ’s ochtends je gezicht nog niet in het volle licht wilt aanschouwen.

Opvallend: de minimale leeftijd om hier te verblijven, tenzij in gezelschap van ouders, is 23 jaar, wat we niet vaak in hotels tegenkomen. Dat betekent vooral rust en niet wakker worden van rondrennende kinderen in de kamer boven.

Tijd om de havenstad te ontdekken! De ligging van Le Marin is ideaal: op loopafstand van het architectonische hoogstandje Centraal Station, op krap 1,5 kilometer van Diergaarde Blijdorp en op een half uurtje wandelen van de voormalige Van Nelle-fabriek.

Wij fietsen op bij het hotel te huren fietsen (boek voor alle zekerheid van tevoren) in ruim twintig minuten naar het Kralingse Bos.

De volgende dag laven we ons aan het uitgebreide ontbijt in Bar Bató, waar je ook kunt ontbijten en lunchen als je geen hotelgast bent. Het restaurant is met oog voor stijl ingericht, met het bekende gouden grafische Arte Wall-behang op de muur, weer het (mat)zwarte interieur met gouden details en fraai servies.

Met een kommetje gravlaks, vers gesneden brood en vers sap voor onze neus concluderen we wederom wat een leuke stad Rotterdam is en dat Le Marin een prima uitvalsbasis is.

In het kort

Interieur: Luxe materialen als marmer en steen, veel (mat)zwart en gouden details, industrieel.

Service: Uiterst vriendelijk, inchecken kan ook digitaal.

Locatie: Hartje stad zonder dat het druk aanvoelt, met veel hotspots binnen loop- of fietsafstand.

Praktisch: Parkeren aan de straat of in nabijgelegen parkeergarage. Kamers vanaf 100 euro per nacht (excl. ontbijt), lemarinhotels.com.