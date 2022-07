Dieren in Gaza hebben hulp nodig; zo draag jij je steentje bij

Een tijdje geleden kreeg ik een bericht van Sulala Animal Rescue, een organisatie die zich om de straatdieren in Gaza bekommert. Het leven voor de mensen in Gaza is erg zwaar, de dieren lijden eveneens onder de erbarmelijke omstandigheden.

Stichting Wings for Animals, stichting Nala en ik gaan helpen. Er zijn veel dieren met ontbrekende of misvormde ledematen door oorlogsgeweld, verkeersongevallen en het gebrek aan (diergeneeskundige) zorg.

Voor deze dieren zamelen wij gebruikte hondenrolstoeltjes en protheses in om ze een vorm van mobiliteit terug te geven. De vrijwilligers van Sulala Animal Rescue zijn erg vindingrijk in het aanpassen en vermaken van de protheses en zullen hulp van stichting Nala krijgen. Ook kunnen zij met gedoneerd geld protheses op maat maken om naar Gaza te versturen met stichting Wings for Animals.

Behalve rolstoelen en protheses is er behoefte aan nog veel meer zoals voeding, parasietenbestrijding en meer en betere diergeneeskundige zorg.

Net als bij elk straatdierenprobleem ligt de oplossing uiteindelijk in de sterilisatie van de honden en katten. In Gaza bevindt zich een opvang voor honden, katten en zelfs voor ezels. Vrijwilligers verzorgen ze, soms met gevaar voor eigen leven.

Een andere pijler om het dierenwelzijn te verbeteren, is educatie. Als kinderen zich het lot van dieren aantrekken, zullen ze dit aan hun ouders en hun eigen kinderen overbrengen. Door de volgende generatie er bewust van te maken dat dieren gevoel hebben en niet eng of vies zijn, zullen ze anders naar ze kijken en helpen om het dierenwelzijn te verbeteren.

Er is nog veel te doen en waarschijnlijk zal ik een wereld zonder armoede en mensen- en dierenleed niet meer meemaken.

Door mijn steentje bij te dragen, hoop ik de wereld een stukje beter achter te laten. Als iedereen dit doet, is er veel mogelijk.

Mocht je een hondenrolstoel, prothese of een bedrag kunnen doneren, dan is dat erg welkom! Op mijn Instagrampagina staat meer informatie over deze samenwerking en steun. Bij voorbaat dank namens de dieren in Gaza.

