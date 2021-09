Elsedien (72) at op Curaçao varkensoortjes: ’Ze waren zeldzaam vies’

Mooiste herinnering

„In de zomer van 1978 vloog ik als copiloot van Londen naar Zuid-Australië (Albury) in een eenmotorige Cessna 210. Ik wist dat ik kon eindigen in zee, tegen een bergflank, in de woestijn of in de jungle. Die risico’s nam ik op de koop toe. Wat volgde was een optelsom van spannende tussenstops, slecht weer, fraaie vergezichten, geschreeuw in de cockpit, ontspanning en gedoe met de autoriteiten. Ik had het voor geen goud willen missen.”

Gek

„In de Iraakse hoofdstad Bagdad maakten we een tussenlanding voor nieuwe brandstof. Volgens de information officer was ik de tweede vrouwelijke piloot na dertig jaar, dus een bezienswaardigheid. Toen ik vroeg om onze Cessna af te tanken, reageerde de pompbediende: ’We zijn niet gewend te doen wat vrouwen vragen’. Mijn antwoord: ’Ik ben niet gewend dat kerels weigeren te doen wat ik zeg’.”

Eten

„Op Curaçao at ik varkensoortjes: in mijn mond maakten ze een vreemd, krakend geluid. Ze waren zeldzaam vies. Maar honger maakt bonen zoet...”

"Palmenstranden kunnen me gestolen worden"

Ontmoeting

„In 2018 reisde ik van Bali naar Singapore en vandaar naar Amsterdam. Tegen een stewardess liet ik me ontvallen dat ik veertig jaar geleden op Bali een Cessna 210 aan de grond had gezet. Ze was geïnteresseerd en na de tussenlanding in Singapore werd ik in de cockpit uitgenodigd. De gezagvoerder en copiloot vroegen honderduit.”

Vakantieliefde

„Jay, een Amerikaan. Ik leerde hem kennen tijdens zijn studievakantie in Nederland. Ik reisde vervolgens naar hem toe, maar zijn moeder zag me niet zo zitten. Vele jaren later gaf Jay me nuttige adviezen toen ik juridisch in de clinch met een Amerikaans bedrijf lag. Ik won uiteindelijk en hield daar een leuke Mercedes aan over.”

Advies

„In Midden- en Zuid-Amerika ontdekte ik slimme reistrucs voor riskante regio’s. Mijn reisgenoot liep rond met een opzichtig, leeg heuptasje terwijl ik al het geld in mijn sok had.”

Overschat

„Palmenstranden. De reisfolders reppen nooit over muggen en zee-egels. De elektriciteitscentrale direct achter de stranddouche blijft ook buiten beeld.”

