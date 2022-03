Lifehack: waarom het slim is om plasticfolie in de koelkast te bewaren

Veel mensen bewaren plasticfolie in de voorraadkast of in de keukenlade. Maar wist je dat het heel slim is om de rol folie in de koelkast te bewaren? We leggen je graag uit waarom dat zo is.