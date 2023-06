De nieuwe badkamersfeer is licht en natuurlijk

De badkamer wordt steeds meer een plek van welzijn en ontspanning. De nieuwe badkamerserie Qatego, ontworpen door studio F. A. Porsche voor Duravit, haakt hierop in met hout, keramiek en natuursteen verwerkt in lineaire kasten in combinatie met sanitaire objecten die afgeronde, zachte vormen hebben. Zo creëer je een sereen badkamerinterieur dat in balans aanvoelt.

Dit handgemaakte Japanse badkamerkrukje van Hinokihout (Japans vurenhout) is waterproof en kun je gebruiken in de badkamer. Je kunt er zelfs mee onder de douche en het geeft een heerlijke houten aroma geur af. Door de herkenbare Japanse vormentaal creëer je met deze badkameraccessoires van Pantouffle Design de populaire en tijdloze Japandi-sfeer.

Toon-op-toon-naturel

De badkamertegelcollectie Manor van Douglas & Jones geeft de badkamervloer een authentieke uitstraling door de doorleefde structuur en aardse tinten. Laat de tegel in hetzelfde formaat doorlopen in de wand en kies voor één naturel kleur lichter voor een mooi toon-op-toon contrast maar met behoud van de rustige sfeer.

Well-being

Het vrijstaande bad uit de badkamercollectie Qatego is gemaakt van gekleurd mineraal gietwerk DuroCast Plus met een fluweelachtig fijn oppervlak waardoor het heerlijk zacht aanvoelt. De ergonomisch gevormde steun in de badkuip ondersteunt de onderrug voor optimaal zitcomfort. De bijpassende keramische wastafel heeft een Carrera-marmeren blad waardoor de sfeer natuurlijker en luxe wordt.

Sfeermakende handdoeken

Kies handdoeken uit die als echte sfeermakers werken in de badkamer. Deze handdoek van Kristina Dam uit Kopenhagen past in een minimalistische en sculpturale sfeer.

Deens design

Er gaat niets boven de natuurlijke look & feel van Deens design. De Komo-vaasjes (set van 3) in aardse tinten van Ferm Living passen mooi als kleine decoratie in de badkamer; één bloemetje erin en klaar! In een ruimtelijke slaap- annex badkamer is het heerlijk om de fauteuil Toe te hebben als comfortabele zitplekje.

Dat ruikt lekker

Verspreid een heerlijke geur van dennen en cipressen in de badkamer met de Mori geurverspreider van OYOY living gemaakt van helder glas en met 6 geurstokjes erbij. In dezelfde geur is er ook een kaars.

Smeren maar

Met deze handlotion van Humdakin ben je verzekerd van een gehydrateerde huid dankzij de natuurlijke extracten van duindoorn en kamille. Heerlijk voor na het douchen om dagelijks te gebruiken.