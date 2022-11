Dit zijn de trendkleuren voor de winter

Columns & Opinie

’Hoe creëer ik makkelijk mijn eigen unieke parfum?’

Mijn favoriete geur is een geur die niet iedereen herkent of zelfs heeft, lekker mysterieus en heel persoonlijk. Lezeres Bettina (35) denkt ook in die richting. „Is er een uniek parfum dat niemand anders heeft? Of kun je dat zelf samenstellen? Ik zou me daarin graag willen onderscheiden.”