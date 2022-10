Hier let je op als je duurzaam beddengoed wilt kopen

Veel beddengoed is weinig duurzaam. Van duurzaam textiel kun je spreken als de stof van grondstoffen is gemaakt waarbij er bij de productie op de gevolgen voor mens en milieu wordt gelet. Zo worden bij het proces geen (of zo min mogelijk) pesticiden of chemische producten gebruikt. Bij biologisch katoen is dat vaak al het geval, evenals bij biologisch zijde en gerecycled textiel.

Bekijk ook: Deze kleur in de slaapkamer kan invloed hebben op je seksleven

Ook zijn er alternatieven op de markt zoals vezelhennep en brandnetel (planten die zo snel groeien dat vervuilende kunstmest en bestrijdingsmiddelen en veel herplanting niet nodig zijn) en biologisch bamboe. Goed aangeschreven merken zijn bijvoorbeeld Yumeko, Crisp Sheets en Suite 702.

Helaas hangt aan die alternatieven vaak een duurder prijskaartje, ook al zijn daar de nodige positieve ontwikkelingen in. Let op logo’s en keurmerken. In de app KeurmerkenWijzer word je wegwijs gemaakt; een stof is pas volledig duurzaam als deze op het gebied van grondstof, productie en gebruik een bepaald proces doorloopt en ook nog eens onder goede arbeidsomstandigheden is verwerkt.