Lezersreis: beleef The Proms in hartje Londen

Speciaal voor u: een 3-daagse lezersreis naar The Last Night of The Proms in Londen! U woont op vrijdag het voorlaatste concert van de jaarlijkse Promconcerten bij in de beroemde Royal Albert Hall, waar u geniet van een Beethovenconcert met onder meer Beethovens Vijfde Symfonie. Zaterdagavond viert u met duizenden Britten in Hyde Park The Last Night of the Proms.