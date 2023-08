Op deze camping slaap je in een omgebouwde vintage winkelwagen

„Doe mij nog maar een stukje pizza!” Het regent pijpenstelen, maar ik zit droog onder de knusse, met lichtjes en vlaggetjes versierde tarp op het campingterrein. Voor me staan twee salades en versgebakken brood met heerlijke kruidenboter. De serveersters die af en aan lopen, bieden me de ene na de andere pizzapunt aan. Net gebakken in de houtovens die even verderop staan en die een geur verspreiden die heel Groesbeek doet uitlopen.

Ik had er al over gehoord, maar de wekelijkse pizzaparty is de moeite waard. Aan het einde van de avond heb ik een punt pepperoni, funghi, vegetariana, margharita en een fijn probeersel van de pizzabakker zelf op: een superdunne, knapperige pizzabodem met niets meer dan groene pesto erop.

Minimuseum

Omdat het maar blijft regenen, besluit ik een kijkje te nemen in de Stübli, een overdekte ruimte waar iedereen welkom is en waar boeken, tafelvoetbal, spelletjes en een heus WOII-minimuseum genoeg vermaak bieden. De huisgemaakte brownies zijn héérlijk. Zelfs als je propvol zit...

Verzadigd loop ik met een jas boven mijn hoofd tegen de regen terug naar mijn verblijf voor de nacht: een omgebouwde SRV-wagen. De tijd waarin deze als supermarkt rondreed, heb ik niet meegemaakt, maar dat doet niets af aan de ervaring. Er zit zelfs nog een gaspedaal en stuur in!

Winkelwagen

’s Ochtends word ik uitgeslapen wakker. Het matras ligt heerlijk en beddengoed is er meer dan genoeg. Het ontbreken van een toilet en stromend water is als doorgewinterd camperreiziger even wennen, maar het schone en goed onderhouden sanitairgebouw is nog geen dertig seconden lopen.

Als het eindelijk stopt met regenen, maak ik een rondje over de camping. De Winkelwagen waarin ik heb geslapen, is niet het enige bijzondere verblijf. Naast de reguliere campers, caravans en tenten maken een bootje, tipi, futuristische dome en verschillende vintage-wagens er een bont geheel van.

Wijndorp

Allemaal opgeknapt en ingericht door Rita die deze plek samen met haar partner, zus en zwager runt. Het plan was om samen iets in het buitenland te starten, maar dichter bij huis bleek er genoeg te beleven. Het viertal belandde aan de rand van Groesbeek. Volgens sommigen hét wijndorp van Nederland; in deze bosrijke en heuvelachtige omgeving zijn verschillende wijnboeren actief. Nijmegen ligt om de hoek, Groesbeek zelf is een bezoekje waard en in de omgeving wemelt het van de mooie wandel- en fietsroutes.