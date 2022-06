Dagrecept: gebakken biefstuk met balsamico

Hierbij reageren suikers en aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) door verhitting met elkaar en komen heerlijke geuren en smaken vrij. Denk ook aan gebakken aardappeltjes/frites en de geur/korst van versgebakken brood. Ik krijg er gewoon honger van!

We gaan vandaag voor een Italiaans biefstukje uit De Zilveren Lepel, waarbij je zelf mag weten of je voor de kogelbiefstuk of entrecote gaat. Verhit 20 g boter en alle olie in een koekenpan. Voeg de biefstuk toe, schroei dicht en bak gedurende 2-4 minuten aan beide kanten (afhankelijk van de gewenste gaarheid).

Bestrooi met zout, leg op een bord en houd warm. Doe de sjalot in de pan en fruit vijf minuten op laag vuur; roer af en toe. Voeg de rest van de boter toe, laat alles even sudderen en doe dan de balsamicoazijn erbij. Haal dan de pan van het vuur, giet de saus over het vlees, bestrooi met peterselie en dien op met gekookte of gebakken aardappeltjes.

Nodig voor 4 personen:

- 25 g boter

- 2 el olijfolie

- 4 biefstukken naar keuze

- 1 sjalot (fijngehakt)

- 2 tl balsamicoazijn

- takje verse bladpeterselie (fijngehakt)

- zout

- aardappelen