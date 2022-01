Ons sociale leven speelt zich steeds meer online af, hoe ga je hier optimaal mee om?

Volwassenen zitten gemiddeld twee uur en vijftien minuten per dag op hun telefoon, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau DirectResearch. Bij jongeren is de schermtijd nog veel langer; tussen de vier en zeven uur. “Een enorm groot deel van ons leven speelt zich dus digitaal af”, bevestigt GZ-psycholoog en Sociale Mediadeskundige Najla Edriouch. “We leven tegenwoordig in een offline én een onlinewereld.”

96 Procent van de Nederlanders is actief op sociale media en daar spenderen we dan ook de meeste tijd aan, zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau newcom.nl. “Ons sociale mediagebruik heeft positieve en negatieve gevolgen”, legt Edriouch uit. “Positieve gevolgen zijn bijvoorbeeld dat je makkelijker contact kunt leggen met gelijkgestemden. Mensen met specifieke interesses kunnen elkaar nu veel eenvoudiger vinden. Ook raken veel mensen geïnspireerd om bijvoorbeeld te gaan koken of bewegen. Bovendien krijgen grote kwesties makkelijker een podium, kijk maar naar Black Lives Matter en #metoo.”

QR-codes

Negatieve gevolgen zijn er natuurlijk ook. “Bijvoorbeeld dat je steeds geconfronteerd kunt worden met perfecte plaatjes, waardoor je een vertekend beeld kunt krijgen van de wereld. Dit kan onder meer leiden tot onzekerheid.”

Positief of negatief: de digitale samenleving wordt alleen maar een groter deel van ons leven, dus het is belangrijk dat we een manier vinden om ermee om te gaan, aldus de psychologe. “De smartphone is onmisbaar geworden. Kijk alleen al naar de QR-codes die tegenwoordig gescand moeten worden overal waar je heengaat. We kunnen bijna niet meer zonder.”

Ons sociale leven speelt zich dus grotendeels online af, maar hoe ga je hier optimaal mee om? Edriouch geeft een aantal handvaten: “Stop bijvoorbeeld met mensen volgen die te ver van je af staan. Stel je wilt fitter worden, maar je volgt alleen maar mensen die elke dag in de sportschool staan en extreem afgetraind zijn. Dan ga je jezelf daarmee vergelijken en we weten dat dat kan leiden tot extra onzekerheid. Het is veel motiverender om mensen te volgen die dichter bij jouw situatie staan, dus die bijvoorbeeld ook net zijn begonnen met sporten.”

Detox

Helemaal ontsnappen aan de digitale samenleving is bijna onmogelijk, maar een digital detox kan volgens de social media-deskundige een goed idee zijn. Met de social media-initiatieven om een dag offline te gaan, ben je er alleen nog niet, legt ze uit. “Een dag zonder telefoon is fijn, maar levert op de lange termijn niet veel op voor de hersenen. Als je het echt grondig aan wilt pakken en je je brein wilt ontwennen van alle prikkels, zou je eerder zo’n vier tot zes weken zonder smartphone moeten leven.”

Een stuk eenvoudiger is het dan om blijvend je schermtijd te verminderen. “Bijvoorbeeld door de socials op je telefoon te verwijderen en ze alleen af en toe op je computer te openen. Of door jezelf bewust te maken van telefoongebruik dat een automatisme is geworden. Je kunt reminders instellen, zoals een speciale screensaver, die jou bewust maken van je gebruik en je aan het denken zetten; zit ik nu op mijn telefoon omdat ik dit echt wil, of is het een automatisme om tijd te doden? Bewust met je telefoon omgaan en steeds opnieuw bedenken of het je iets opbrengt, zorgt ervoor dat je je tijd online optimaal gebruikt.”