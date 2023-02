Lezersprobleem: help, mijn pan wordt niet schoon!

Martin: „Bij bruine bonen koken blijven er na de vaatwasser ronde vlekken onder in de pan. Ik moet die met staalwol verwijderen.”

Zamarra: Waarschijnlijk reageert er iets in het bonenkookvocht met het vaatwasmiddel. Spoel de pan af voordat u hem in de vaatwasser zet of was hem met de hand.

