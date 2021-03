Recept van de dag: heel gewone hutspot, maar zó lekker!

Nodig voor 4 personen:

• 1 kg witte asperges (minste kwaliteit)

• 2 stevige aardappels, geschild in blokjes

• 1 ui, fijngesneden

• 50 gr boter

• 8 dl bouillon

• 2 dl room

• 2 1/2 dl volle yoghurt

• zout, peper, citroen

• 1/2 komkommer

• crouton

Bereiding:

En dan krijg je dus dat uw culinair verslaggever er heel voorzichtig erachter probeert te komen hoe ze dat nou heeft gemaakt. En dan doet ze net of ze niets in de gaten heeft.

"Nou, heel simpel hoor. Gewoon de spekjes bakken. En dan de aardappels schillen en in blokjes snijden. Winterpeen vind ik lekkerder dan wortels. Even schrobben en in stukken snijden. Uien in ringen. Dan doe je de aardappels onder in de pan, de wortels er bovenop en de uien door de wortels. Allemaal zachtjes koken tot de aardappels gaar zijn. Dan zijn de winterwortels nog stevig. En dan de uitgebakken spekjes met het vet erdoor, scheutje melk, de aardappels worden zacht. En natuurlijk de rookworst van de slager echt 20 minuten in heet water 90° C leggen, dan komen de sappen in de worst mooi vrij..."

Ja, en bij die laatste zin begreep ik dus dat ze heel goed wist dat ik voor deze rubriek aan het vissen was. Je krijgt wat je zaait. Dat ik er nog een klont roomboter als jus zou smelten, dat ik er nog flink sambal bij geef, dat ik er soms gebakken uitjes bij serveer, het doet er allemaal niet mee toe. Zo maak je hutspot.