Oproep: in een tent, (sta)caravan of camper: hoe kampeert u het liefst?

Slaapt u het liefst in een tent, caravan of camper? En waarom eigenlijk? Wat maakt voor u kamperen op die manier het leukst? Kampeert u al jaren op deze manier?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u op uw vakantiebestemming een (glamping)tent, stacaravan of iets anders huurt. Is dat puur uit gemak of zit daar een andere reden achter?

Ook zijn we benieuwd welke manier van kamperen u helaas is tegengevallen. Waarom was dat?

Mocht u het overigens niet zien zitten om met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw te gaan, dan hebben veel (luxere) campings tegenwoordig ook kampeerplaatsen met privé sanitair! Ideaal en best luxe als u kampeert in een tentje. Heeft u ervaring met kamperen op zo’n kampeerplek met privé sanitair?

