Dierenvraag: Help, Onze kat vernielt de bank!

Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Deze week: ’Onze heilige Birmaan Carlos (9) vertoont sinds kort naar gedrag: als hij bij mij op de bank tegen me aan wil liggen, krabt/ graaft hij eerst in kussens en bekleding. Ook likt hij mijn arm, om er daarna in te bijten. Wat is er aan de hand?’