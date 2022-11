De ’Merc’ van Jerry (57) is een Duitser met Frans tintje

Auto: Mercedes-Benz 200 T (S123)

Bouwjaar: 1982

Geschatte waarde: 18.000-20.000 euro

Motor: 2,0-liter viercilindermotor, 109 pk

„Deze Mercedes-Benz 200T is mijn eerste oldtimer en mijn eerste Mercedes. Eerlijk gezegd was ik niet specifiek naar dit model op zoek. Het belangrijkst vond ik dat mijn ’nieuwe’ auto in goede staat moest verkeren en dat hij in mijn garage zou passen.

Ik ken het model uit mijn jeugd, een auto die bekend staat om zijn duurzaamheid, uitstraling en onverwoestbare techniek. Bijkomend voordeel is dat er via de leden van de W123-Club Nederland heel veel kennis over dit type auto aanwezig is.

Hard zoeken

Vanwege de mooie vorm zocht ik een ’T’–model. ’T’ staat voor ’Touristik und Transport’ oftewel de stationwagen. Eentje in goede conditie vinden is niet eenvoudig. Van de totale productie van ruim 2,6 miljoen auto’s was slechts 7,4 procent een stationwagen.

Uiteindelijk vond ik via internet in Brussel deze mooie, witte, roestvrije 200T. Oorspronkelijk komt hij uit de omgeving van Marseille. De eerste eigenaar heeft er tot zijn overlijden 36 jaar later uitstekend voor gezorgd. Zelfs de aankoopnota van 105.924 Franse francs zit er nog bij. In die tijd was het best bijzonder dat een Fransman een Duitse auto kocht. Franse automerken verkochten ook grote stationwagens en een stuk goedkoper.

Behalve details zoals een barstje in de achteruitrijlamp hoefde er niets aan te gebeuren. De taxateur was zo enthousiast dat ik voor het eerst in mijn leven een allrisk autoverzekering heb afgesloten. Dankzij de geweldige bouwkwaliteit verkeert hij na 40 jaar en 311.000 kilometer in topconditie.”