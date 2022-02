Premium Het beste van De Telegraaf

Rodie BV trekt bekijks met uitzonderlijke transporten Een vliegtuig vervoeren over het water; daar komt héél veel bij kijken

Vliegtuig op sleeptouw! Met een KLM Boeing 747 van Schiphol naar het Aviodrome in Lelystad. Ⓒ foto’s Jacob Krol/ Bovenafproductie

Complete vliegtuigen, onderdelen van windmolens, torenhoge silo’s. Uitzonderlijk vervoer is een fascinerend onderdeel van transport over de weg óf over het water. „Of we met de ponton een uur wilden wachten totdat de burgemeester op de brug stond om ons te verwelkomen. Alsof we een auto zijn die je even kunt parkeren...”