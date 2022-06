Tip van Zamarra: zo krijg je aanslag van tafelzilver

Ruud: „Ons mooie tafelzilver wordt lelijk (goudkleurige aanslag) sinds we een wateronthardingssysteem hebben. We hebben de zouttoevoeging in de vaatwasser al gestopt, maar is niet afdoende.”

Zamarra: U zou een vaatwasmiddel met extra zilverbescherming kunnen proberen zoals Dreft all in One. Helpt dat ook niet, dan raad ik aan om het zilver voortaan met de hand af te wassen. Zilver reageert sterk op de chemicaliën in vaatwasmiddelen, zeker als het water is onthard.

