Dagrecept: Hamburgers met vlees en verborgen ’paddo’s’

Beter is (vind ik) om minder vlees te eten, maar als je voor vlees kiest, fatsoenlijk en lekker vlees te nemen. Of gebruik een combi van vlees en groente, zoals bij deze hamburgers uit het Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven van Martena Duss. Hak de paddenstoelen zo fijn mogelijk met een groot mes of keukenmachine.

Verhit de boter in een koekenpan en bak de paddenstoelenstukjes 4-5 minuten tot ze bruin en sappig zijn. Doe het gehakt, ui, peterselie, worcestershiresaus, ei, paneermeel, 1 tl zout, flink wat peper en de paddenstoelen in een grote kom en meng alles grondig door elkaar. Vorm vier hamburgers. Maak een deukje in het midden van de burger om te voorkomen dat ze opbollen tijden het bakken. Laat even rusten in de koelkast.

Verhit een scheutje olie in een pan (met deksel) en bak de burgers 2-4 minuten per kant op middelhoog vuur. Leg eventueel in de laatste minuut een plakje kaas op elke burger en doe het deksel erop. Bak tot de kaas gesmolten is. Leg ze op hamburgerbroodjes en garneer met groente en sauzen die je lekker vindt.

Nodig voor 4 personen:

- 250 g paddenstoelen

- 1 el boter

- 300 g rundergehakt

- ½ ui (fijngehakt)

- 2 el peterselie (fijngehakt)

- 1 el worcestersaus, 1 ei

- 2 el paneermeel

- zonnebloemolie

- 4 plakjes kaas

- 4 hamburgerbroodjes