Deze temperatuur in huis schijnt het beste te zijn voor je hart

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Met de huidige energieprijzen en bijbehorend nieuws in de media is dit een zeer relevante vraag!

Laat ik beginnen met aan te geven dat ik de financiële impact van de hoge energieprijzen met name voor de lagere inkomens natuurlijk ook afschuwelijk vind.

Dan naar uw vraag. Een Amerikaanse studie heeft laten zien dat een tweedaagse periode van extreme kou resulteert in een 36 procent hogere kans op een hartinfarct. Dezelfde studie liet zien dat een tweedaagse periode met extreme warmte resulteert in een 44 procent hogere kans op een hartinfarct. Helaas zullen we dit laatste in de toekomst veel vaker gaan zien door klimaatverandering.

Studie

Allemaal leuk en aardig deze studie, maar nu weten we nog niet wat een optimale omgevingstemperatuur is voor het hart. Een werkelijk prachtige studie uit Duitsland geeft hierop een gedetailleerd antwoord. In deze studie werden maar liefst 27.000 hartinfarcten gekoppeld aan de omgevingstemperatuur ten tijde van het infarct. Hieruit bleek dat bij 18,4 graden de minste hartinfarcten voorkwamen.

Frisser

Zowel bij koudere als warmere temperaturen dan deze 18,4 graden nam de kans op een hartinfarct toe. Wellicht een bijkomend voordeel van een wat frissere temperatuur is dat dit resulteert in activatie van het bruine vet, waardoor wit vet wordt verbrand. De kans is daarom aanwezig dat de frissere temperatuur ook nog eens zorgt voor gewichtsverlies. Ik heb mijn thermostaat inmiddels op 18 graden staan. Wel wat fris, maar goed voor het hart!

