Zoveel vrije tijd zou je per dag moeten hebben

Je herkent het misschien wel: ben je op vakantie of heb je een vrije dag, dan kun je de eerste uren intens genieten van het idee dat je niets moet. Het enige dat je hoeft te doen is ontspannen. Een goed boek lezen, lekker luieren aan het strand, een dutje doen.... Maar na enige tijd kan de verveling zomaar opeens om de hoek kijken!

Vrije tijd hebben is fijn, maar onbeperkte vrije tijd kan een probleem worden. Amerikaanse onderzoekers hebben daarom onderzocht wat de optimale hoeveelheid vrije tijd is om gelukkig te zijn. Uit het onderzoek, weliswaar uit 2021, waarover onder meer het Journal of Personality and Social Psychology schreef, bleek dat tussen de twee en vijf uur per dag vrije tijd het meest ideaal is.

Twee uur vrije tijd op een dag niet genoeg is om eventuele stress uit de weg te ruimen. Sterker nog: mensen die minder dan twee uur per dag voor zichzelf hebben, zouden juist meer stress ervaren dan anderen. Dat heeft mede te maken met het feit dat deze mensen te veel tijd kwijt zijn aan werk, huishoudelijke taken of de verzorging van hun kroost.

Verveling

Wie meer dan vijf uur per dag vrije tijd heeft, loopt het risico om zich gedurende de dag minder productief voelt. Dat kan weer een negatieve invloed hebben op het geluk. Uit het eerder genoemde Amerikaanse onderzoek blijkt namelijk dat meer dan vijf uur nietsdoen (zoals op het strand liggen of Netflixen) in veel gevallen leidt tot verveling.

Onderzoekers Marissa Sharif (Universiteit van Pennsylvania), Cassie Mogilner (UCLA Anderson School of Management) en Hal Hershfield (UCLA Anderson School of Management) benadrukken in hun onderzoek wel dat de manier waarop de vrije tijd wordt besteed, belangrijk is. Ben je namelijk op een zinvolle manier vijf uur aan vrije tijd aan het invullen, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, dan kan dat juist bijdragen aan meer geluk.

Ook vrije tijd die wordt ingevuld aan sociale omgang met anderen, heeft een positief effect.