Familierecept: Corona-sangria

Ik ben Sjoerd, de oudste zoon, ik ben achttien en mag drank kopen. Mijn broer Bern is zeventien en we wilden die ouwe echt eens pakken. Wij zitten toch ook maar binnen...

Dus zijn we gaan zoeken en vonden deze sangria, haha, helemaal niet van wijn maar met bier. Afgelopen week toen het zo warm was hebben we het gemaakt.

Nou, hij maar glaasjes lurken! En mijn broer en ik hadden het niet meer van het lachen. Zat die Corona-sangria te drinken, echt, stond gewoon in een blad. Zo, de jankerd. En als hij dit leest gaan we weer stuk, echt!”

Dit was het recept dat we vonden:

· 1 rode grapefruit, schoongeboend

· 4 limoenen schoongeboend

· 8 takjes verse tijm

· 1 bakje frambozen

· 4 flesjes Corona, gekoeld

Snijd de grapefruit en limoenen in dunne plakjes. Snijd twee plakken grapefruit doormidden en verdeel over 4 glazen. Voeg aan elk glas ook 3 plakjes limoen en 2 takjes tijm toe. Doe de resterende plakjes limoen en grapefruit in de karaf. Schenk het koude bier erop. Roer de frambozen en eventueel nog wat extra takjes tijm er voorzichtig doorheen. Verdeel de sangria over de glazen.

Sjoerd en Bern van de Molen, Breda

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]