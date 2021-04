We hadden ook rond 150 na Chr. een gouden eeuw

Forum Hadriani, waarvan in 2007 in Voorburg de haven werd blootgelegd, was de noodelijkst gelegen stad van het Romeinse keizerrijk. Het had marktrecht en kreeg rond 150 na Chr. stadsrechten van keizer Anonius Pius. Hierdoor mocht het zich met de titel municipium tooien en noemde het zich voortaal Municipium Aelium Cananefatium (M.A.C.). Samen met Noviomagus, het huidige Nijmegen, was het de belangrijkste stad in de Lage Landen.