Zelf maken: voorjaarsgerechten van Nigel Slater

TUINBONEN, VOORJAARSGROENTEN, LASAGNE

Verleidelijk, licht versterkend. Een diner voor vrienden.

Voor 6 personen

een kleine ui

kruidnagels – 3

melk – 600 ml

laurierblaadjes – 2

peterselietakjes – 10 g

prei – 700 g

boter – 40 g

bloem – 3 volle eetlepels

tuinbonen – 400 g (130 g nettogewicht)

snijbiet – 150 g

kool of jonge bladgroenten – 150 g

kleine witte of kastanjechampignons – 250 g

olijfolie – 8 eetlepels, plus iets extra

dragon, fijngehakt – 2 eetlepels

peterselie, fijngesneden – 4 eetlepels

ricotta – 300 g

parmezaan, geraspt – 30 g

broodkruim – 3 eetlepels

Bereiding: U hebt een diepe ovenschaal nodig van 22 x 24 centimeter.

Pel de ui, snijd hem doormidden en steek de kruidnagels erin. Doe de melk in een pan, voeg de ui, de laurierblaadjes en de peterseliesteeltjes toe en breng alles tegen de kook aan. Neem de pan van het vuur en laat de inhoud intrekken. Verhit de oven tot 200 °C.

Maak de preien schoon, verwijder het wortelschijfje en de donkergroene bladeren, snijd de rest van de stengels in dunne ringen en was ze grondig.

Laat de boter in een diepe pan smelten, voeg de preiringen toe en dek ze af met een cirkel bakpapier, druk hem goed op de prei en zet een deksel op de pan. Laat de prei acht tot tien minuten smoren tot hij gaar begint te worden, haal het papier eraf, bestrooi de prei met de bloem en roer alles een minuut of twee om voor u de warme melk toevoegt; haal meteen de ui, peterseliesteeltjes en laurierblaadjes uit de pan. Roer de preisaus goed en laat hem zachtjes sudderen op laag tot halfhoog vuur.

Breng een grote pan met water aan de kook. Dop de tuinbonen en snijd de stengels van de snijbiet heel fijn. Trek de bladeren van de kool of de voorjaarsgroenten af en leg ze in het kokende water.

TUINBONEN, FLAGEOLETS, COURGETTES

Voorjaarssoep. Een feest van bonen.

Voor 4 personen

tuinbonen in de peul – 400 g

minipreien – 200 g

bosuien – 200 g

olijfolie

kleine courgettes – 200 g

flageolets – 1 blik van 400 g

doperwten (vers of diepvries) – 200 g (gedopt gewicht)

groentebouillon – 1 liter

bieslook – 20 g, in korte stukjes gesneden

peterselie – een handvol

geraspte parmezaan, voor erbij

Bereiding:

Dop de tuinbonen, kook ze in licht gezouten water gaar, giet ze af en spoel ze koud onder de stromende koude kraan. Op dit moment druk ik ze liefst uit de bleke vliezen, tenzij ze heel jong en klein zijn.

Snijd de preien in ringen (ik doe dat liefst diagonaal). Snijd de bosuien in dunne ringen. Laat de uien en de prei, afgedekt met een cirkel bakpapier, in een pan in een paar eetlepels olijfolie smoren. Zo zullen ze stomen in plaats van bakken. Ze moeten gaar maar niet bruin worden.

Snijd de courgettes in korte stukken. Haal als de prei en bosui gaar en nog heldergroen zijn het bakpapier van de prei af en voeg de courgettes, uitgelekte en afgespoelde flageolets, doperwten en bouillon toe. Breng alles aan de kook, draai het vuur laag zodat de vloeistof nog net beweegt en voeg het bieslook toe. Snijd de peterselie grof en roer hem door de soep.

Breng nog eens op smaak en serveer de soep, laat een schaaltje geraspte parmezaan rondgaan.

RICOTTA UIT DE OVEN, ASPERGES

Licht, maar beslist ook substantieel. Een huiselijk gerecht van kaas en eieren

Voor 2-3 personen

groene asperges – 300 g

ricotta – 500 g

tijmblaadjes – 1 eetlepel

parmezaan, geraspt – 95 g

eieren – 2

een beetje boter voor de schaal

Bereiding:

Verhit de oven tot 200 °C. Breng een pan water aan de kook. Verwijder het taaie deel van de aspergestelen en snijd elke asperge in korte stukjes.

Voeg als het water kookt een beetje zout toe en laat de asperges hierin twee tot drie minuten koken. Giet ze af en zet ze opzij.

Doe de ricotta in een kom en voeg de tijmblaadjes toe. Voeg het grootste deel van de parmezaan en ook het grootste deel van de uitgelekte asperges toe, maar bewaar een aantal van de mooiste exemplaren om bovenop te leggen. Breek de eieren in een kleine kom, klop met een vork de dooiers en witten door elkaar, roer de ricotta erdoor en breng het mengsel op smaak met zwarte peper.

Vet een soufflé- of ovenschaal van 20 centimeter doorsnee in met boter, schep het ricottamengsel erin en verdeel de achtergehouden asperges erbovenop. Bestrooi met de parmezaan. Bak de ricotta vijfendertig minuten in de oven tot de massa gerezen is en het oppervlak met goudgele vlekjes is bespikkeld.

• Het is meer een dessert dan een soufflé, maar het is desondanks licht en luchtig. Een tomatensalade hierbij zou lekker zijn, aangemaakt met basilicum en een scheutje rodewijnazijn.