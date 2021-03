Zamarra’s schoonmaakchallenge: deze spullen kunnen allemaal in de wasmachine

Zo kun je bijvoorbeeld stinkende (niet leren) hondenriemen prima wassen. Stop ze in een waszakje en was ze, samen met wat (honden)handdoeken, in de wasmachine. Laat ze aan de waslijn drogen.

Ook prima te wassen zijn het douchegordijn en smoezelig Lego en Duplo. Alles op lage temperatuur in een waszakje en met een paar handdoeken erbij voor goede wrijving en minder lawaai.

Ook hoofdkussens mogen doorgaans gewoon in de wasmachine, mits ze niet uit traagschuim bestaan. Was een hoofdkussen op dertig graden en droog het in de wasdroger of liggend op een wasrekje.