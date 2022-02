Nederland in top 3 meest fietsvriendelijke landen van Europa

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Nederland is een fietsland! Althans, zo zien we ons eigen land graag. Maar hoe goed scoort ons land ten opzichte van andere landen? Nou, best goed. We staan volgens een nieuw onderzoek namelijk in de top 3 van meest fietsvriendelijke landen van Europa.