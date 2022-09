Zo maak je volgens Zamarra het beste een natuurstenen drempel schoon

Marijke: „De vorige bewoners hebben een onbekend soort vlekken in de natuurstenen drempel achtergelaten.”

Zamarra: Als het vetvlekken zijn, zullen ze verdwijnen met wat wasbenzine op een doekje. Vlekken van frisdrank of wijn verdwijnen na behandeling met water met een scheutje ontsmettingsalcohol. Uitgebeten vlekken van citroen of azijn kun je het best met een zeer fijn schuurpapiertje of staalwolletje aanpakken. Daarna de drempel met een kleurverdieper voor natuursteen behandelen.

