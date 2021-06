Mensen die bewust bezig zijn met de natuur zijn gezonder en gelukkiger (en met deze tips jij straks ook)

Premium Binnenland

Afscheid van de F-16: ’De mooiste kist die ik ken’

Van de Koude Oorlog via Bosnië, de missie Afghanistan en de strijd tegen IS; ruim veertig jaar lang was de F-16 het jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Nu is het tijd afscheid te nemen. Als eerste zwaait luchtmachtbasis Leeuwarden 1 juli het toestel uit dat zowel op de eerste als de laatst...