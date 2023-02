Kamerplanten verzorgen: vergeet ze niet schoon te maken!

Bladglans? Nee, dankje!

Eerst maar de manier waarop het niet moet: met bladglans. Bladglans doet namelijk snel meer kwaad dan goed. Zo nu en dan een laagje bladglans is niet erg, maar regelmatig gebruik is slecht. Je verruilt namelijk de laag stof voor een laag bladglans. En door deze laag ademen de bladeren van je planten veel slechter dan door een dun laagje stof.

Bekijk ook: 3 x kamerplanten die in de winter wel wat extra aandacht kunnen gebruiken

Daarnaast is het goed om te weten dat bladglans je planten soms een neppe look geeft. Het is jammer als je welverzorgde echte planten voor fakes worden aangezien. Vermijd dus liever bladglans zoveel mogelijk en ga voor een van de opties hieronder:

1. Verwijder bladglans met azijn en water: had je al bladglans gebruikt? Mix dan een beetje wit azijn met water en maak daarmee de bladeren van je plant schoon.

2. Een vochtig doekje met alleen water: dep de bladeren van je plant schoon met een vochtig doekje. Zo haal je stof en vuil gemakkelijk weg zonder veel moeite. De bladeren kunnen zo weer ademen.

3. Geef je planten een douchebeurt: een efficiënte manier als je meteen alle planten wil opfrissen: zet ze onder de douche en gooi de kraan open. Of zet ze een keertje buiten in de regen voor een douche in de natuur.

4. Afwasmiddel en water: heeft je plant last van ongedierte, dan kan het helpen om een klein beetje afwasmiddel te gebruiken om je plant te verfrissen en van de beestjes te ontdoen. Vooral bladluizen bestrijd je gemakkelijk met afwasmiddel.