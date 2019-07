Ⓒ Getty Images

„Weet je wat, we maken curryworst”, riep ik brutaal. „Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?” En informeren en bellen met mijn Duitse familie. Niemand daar maakt zelf currywurst. Je koopt gewoon verse worst en die maak je tot currywurst. De Duitsers schrijven curry voor kerrie, want dat is het: kerrieworst. Het ligt niet aan de worst, maar aan wat je erbij doet! Hoe kom je er zo dicht mogelijk bij?