Dik door seks met oermens

Waarom je onder de douche soms op de beste ideeën komt

Of het nou gaat om een origineel verjaardagscadeau, een leuk uitje met collega’s of om een lekkere maaltijd waarmee je indruk wil maken op vrienden. Soms komen de leuke ideeën vanzelf, maar vaak ook niet. Helaas maar waar: je creativiteit kan je soms behoorlijk in de steek laten. Een lekkere douche ...