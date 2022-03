Internationale Vrouwendag: dit zijn volgens onderzoek de beste bestemmingen voor soloreizende vrouwen

Niets fijners dan de wereld te ontdekken. Als vrouw alleen heb je alleen wel de nodige zaken om over na te denken. 73% van de alleen reizende vrouwen maakt zich zorgen over hun veiligheid, zo blijkt uit een onderzoek van Solo Female Travellers. De juiste bestemming is dus belangrijk!

Zoekmachine voor vakantiehuizen Holidu zocht uit welke steden het veiligst zijn voor vrouwen die alleen reizen, door bestemmingen over de hele wereld te rangschikken op verschillende factoren die belangrijk zijn voor vrouwen die alleen reizen, zoals de veiligheid op straat en het criminaliteitsniveau, evenals de houding, cultuur en kosten voor het soloreizen in elke bestemming.

Om tot de zogeheten Post-pandemische Soloreis Index voor Vrouwen te komen, zijn er een aantal factoren meegenomen. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken naar het percentage vrouwen dat zich veilig voelde om 's nachts alleen te wandelen in de stad of het gebied waar ze woonden. Daarnaast werd er gekeken naar de verlichting in de nacht, de criminaliteitsstijging van de afgelopen drie jaar, het percentage huiselijk geweld in de betreffende stad/regio en de bewegingsvrijheid van vrouwen aldaar. Ook de omgang met COVID-19 werd meegenomen: 49% van de vrouwelijke soloreizigers vindt de aanpak van de Covid-19-pandemie belangrijk bij de keuze van een reislocatie, zo blijkt uit onderzoek. Op basis daarvan is de volgende top 5 opgesteld:

1. Montreal, Canada

Op de eerste plaats staat de op één na dichtstbevolkte stad van Canada, Montreal. Hoewel het zeker niet de goedkoopste stad is om te bezoeken - een appartement met één slaapkamer kost je ongeveer €29,66 per nacht, heeft de stad de kroon gestolen als de veiligste stad om als vrouwelijke reiziger alleen te bezoeken.

Montreal scoort hoog over de hele linie en in het bijzonder voor hoe helder het 's nachts is en hoe veilig vrouwen zich voelen als ze ’s avonds alleen lopen. De stad staat op de 12e plaats van alle steden wat betreft het verlichtingsniveau, wat betekent dat veel straten ’s nachts verlicht zijn en dus veiliger voor vrouwen om alleen rond te lopen. Ook heeft Montreal, ondanks het feit dat het een van Canada's grootste steden is, een van de laagste verhoogde misdaadcijfers van het land.

2. Colombo, Sri Lanka

Op de tweede plaats in het algemeen, maar op de eerste plaats voor iedereen die overweegt naar Azië te gaan, staat de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo. Niet alleen veilig, maar ook betaalbaar: de taxi's in de stad kosten ongeveer 22 cent per kilometer, dat is de vijfde goedkoopste prijs in het onderzoek, en een appartement met een slaapkamer kost slechts €14,27 per nacht.

Colombo scoort het hoogst voor de manier waarop het land met de Covid-19-pandemie omging, met strenge maatregelen, waaronder reisbeperkingen voor het hele eiland en isolatiegebieden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Let wel: de stad is ’ss nachts niet bijzonder verlicht. De Sri Lankaanse hoofdstad staat echter wel op de zesde plaats wat betreft het percentage vrouwen dat zich veilig voelt om ’s nachts alleen rond te lopen.

3. Ljubljana, Slovenië

Eén van de factoren waarop de Sloveense hoofdstad goed scoort, is de (lage) hoeveelheid geweld in het leven van vrouwen. De score van 13% lag meer dan 10% onder het gemiddelde van 23,5%.

Ljubljana is zeker niet de helderste stad ’s nachts, maar net als Sri Lanka wordt Slovenië beschouwd als een zeer veilige plek voor vrouwen om 's nachts alleen rond te lopen, met 76% van de vrouwen die zeggen dat ze zich veilig voelen wanneer ze dat doen.

4. Ottawa, Canada

Slechts 1,9% van de vrouwen rapporteert hier enige vorm van geweld te hebben ervaren in hun leven; zeker geruststellend is voor vrouwelijke reizigers alleen.

5. Edmonton, Canada

Hoewel Edmonton hoog scoort als het gaat om de veiligheid van vrouwen die ’s nachts alleen rondlopen en de lage tolerantie voor gender-gerelateerd geweld, is het belangrijk te weten dat Edmonton, net als andere Canadese steden, de afgelopen drie jaar een aanzienlijke stijging van de algemene criminaliteit heeft gekend.

Voor bovenstaande, maar uiteraard voor alle steden en landen geldt: wees als (vrouwelijke) solo-reiziger op je hoede. Denk goed na, houd de omgeving in de gaten, wees beleefd en heb respect hebben voor anderen, en weet wie te contacteren in geval van nood.

En waar staat Nederland in dit geheel?

Nederland is vertegenwoordigd met vier steden in de index: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Rotterdam presteert in de lijst het best en eindigt op de 29e plaats. Den Haag volgt op plaats 41, dan Amsterdam op plaats 54 en tot slot Utrecht op plaats 72. Alle Nederlandse steden scoren goed op de mobiliteitsrechten van vrouwen en gemiddeld tot bovengemidddeld op de waargenomen veiligheid van vrouwen in de nacht en het stijgingspercentage van criminaliteit in de afgelopen drie jaar.