Recept van de dag: satéballetjes van Boon

De meeste nieuwe vegetarische boeken zijn echter hopeloos slecht. Waarom? Omdat de uitgevers haast hadden aan de vega-rage te verdienen. Alleen maar daarom. Maar Joke Boon ken ik als een gedreven collega, die voor de Vega Optie, vijftig homemade vleesvangers (uitg. Nw A’dam) op eigen onderzoek ging. En dat is de manier om nieuwe recepten te vinden. Dus hier, haar recept voor saté-balletjes.

Voor 12 balletjes:

• 75 gr gekookte kidneybonen, uitgelekt

• 1 ui in stukken

• 1 teen knoflook, gepeld

• 150 gr gezouten pinda’s

• 15 gr havermout

• 1 ei

• ½ eetl sambal batjak

• ¼ theel chilipoeder

• 1 theel komijn, gemalen

• 1 theel koriander

• ½ theel vijfkruidenpoeder

• ½ theel gemberpoeder

Bereiding:

Spoel de kidneybonen af en laat uitlekken. Doe ui, knoflook, pinda’s, bonen, havermout, ei, sambal en alle specerijen in de keukenmachine en laat draaien tot een samenhangende massa.

Vorm er 12 balletjes van, laat 30 minuten in de koelkast opstijven, bak dan in wat olie in vijf minuten rondom bruin en krokant. Nou, zo eenvoudig dus. Voor bij de nasi. Doen we morgen een bijpassende pindasaus. Indisch uit de losse pols.