’Op Bali kreeg ik een uitnodiging voor een creatie!’

Mooiste herinnering

„In 1994 vloog ik met de moeder van mijn schoonzoon voor een week naar Curaçao. Hij was met zijn vrouw een jaar op wereldreis geweest en we wilden bijpraten voordat ze in Nederland van alle kanten in beslag zouden worden genomen.”

Drama

„Tijdens een Nijlcruise in Egypte moesten we om vier uur ’s ochtends opstaan voor een bezoek aan de Vallei der Koningen, een laatste excursie voordat we om 15.00 uur terug op de boot zouden zijn om ons op te frissen, wat te eten en onze koffers te pakken. Tijdens de excursie hoorden we dat het vliegtuig vertraging zou hebben. Zo hadden we ook nog tijd voor een zeiltocht met een felucca. Eenmaal zover bleek het vliegtuig toch op tijd en moesten we snel terug om de bagage op te halen. Eenmaal op de kade bleek het vliegtuig toch vertraging te hebben... Het kwam pas de volgende avond.”

Gek

„In Brazilië moest ik voor de treinreis van Rio de Janeiro naar Belo Horizonte de koffer door het coupéraampje duwen en vervolgens door het raam naar binnen klimmen.”

Onvergetelijk

„Op Bali kreeg ik van het kamermeisje van het hotel een uitnodiging voor een crematie! Ik mocht/kon niet weigeren. Alle gasten lopen dan rond de baar om hun eer te betonen, met zang en dans. De verbranding duurt wel 4-5 uur. Een bijzondere en ontroerende ervaring.”

Mooiste fietstocht

„We maken geregeld lange fietstochten. De mooiste was vorig jaar september, 60 kilometer van Castricum naar Schoorl/Groet en weer terug. Door de duinen, langs het strand en via leuke dorpjes. Onderweg dronken we onze eigen koffie op een bankje in de duinen en op de terugweg heerlijk mosselen gegeten in een strandtentje in Egmond. Niks mis met vakantie in eigen land!”

Trappen of elektrisch

„Twee jaar geleden vond mijn 30 jaar oude fiets het welletjes. Toen heb ik een elektrisch exemplaar gekozen. Om toch aan de conditie te werken, gebruik ik de lichtste ondersteuning, behalve als we een heel steil viaduct over moeten.”

Droom

„Het lijkt me supergaaf om Nieuw-Zeeland op de fiets te ontdekken, maar eerst nog even sparen. Tot dan vermaken we ons prima in Nederland. We hebben in bijna alle provincies gefietst en steeds met veel plezier (en soms zadelpijn).”

