You shall pass: overnachten in een origineel Hobbithuis voor de allereerste keer mogelijk

Vanuit het Hobbithuis stap je rechtstreeks The Shire in. Ⓒ Foto’s Larnie Nicholson

Je moet misschien even uitkijken dat je je hoofd niet stoot en je even goed inlezen in de leefregels van Middle-Earth voordat je gaat, maar voor iedereen die ook maar een beetje Lord of the Rings-fan is zal dat geen probleem zijn. Overnachten in een originele Hobbitstee en achter de schrijftafel van Bilbo Baggins zitten: daar zou menig filmfanaat een nier voor afstaan.