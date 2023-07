Dit is het geheim van de lekkerste flammkuchen

Ik herinner me nog hoe flammkuchen ineens hip waren. Dat moet rond 2008 zijn geweest omdat het hotel-restaurant V aan het Nesplein in Amsterdam dat jaar openging en ze op de kaart had.

Dat flinterdunne en krokante brood met heerlijke toppings was best duur, maar is inmiddels een vast onderdeel van onze lunchkaart geworden. Het gerecht heeft een Duits-Franse herkomst, het is namelijk een specialiteit uit (grofweg) het Franse Elzas-Lotharingen en aan de andere kant van de grens het Duitse Rijnland-Palts.

Door de eeuwen heen is dat gebied namelijk over en weer gegaan tussen Frankrijk en Duitsland. Hoewel de Elzas tot Frankrijk behoort, wordt er nog steeds ook Elzassisch Duits gesproken. Misschien valt er best iets voor te zeggen dat de flammkuchen Duits is. Al zal een trotse Fransman of Française hier niets van willen weten!

In Frankrijk hebben ze het dan ook over tarte à la flamme of tarte flambée, waarbij er trouwens niets wordt aangestoken. Internationaal is hij bekend als de Duitse pizza, al is het geen pizza.

Voor pizza gebruikt men een gistdeeg met een kleine hoeveelheid gist en laat men het deeg lang rusten. Zo wordt het luchtig en elastisch. Flammkuchendeeg bestaat uit bloem, water, zout, olie (al gebruikt men soms ook gist), maar dit deeg rust niet lang.

Het enige dat de gerechten gemeen hebben, is de houtoven.

Een klassieke flammkuchen is belegd met crème fraîche, uien en reepjes spek, al kun je in principe je fantasie de vrije loop laten. Voor wie zich afvraagt waarom het zo heet: het verhaal wil dat bakkers uit die regio vroeger checkten of de oven op temperatuur was door er een dun deeg in te leggen. Op enig moment zullen ze dit hebben belegd en voilà, de flammkuchen was geboren!

De klassieke variant is rechttoe rechtaan, waarbij de topping rauw op het deeg wordt gelegd. Maar je kunt hem ook verder verfijnen als je wilt. Zo voegt Food-YouTuber Nick Tol citroen en nootmuskaat aan de crème fraîche toe. Daarnaast karamelliseert hij de uien en bakt hij de spekreepjes kort aan zodat de smaken vrijkomen, maar niet krokant, omdat het later nog in de oven gaat.

Over ovens gesproken: die wil je zo heet mogelijk hebben. Driehonderd graden zoals in een traditionele houtoven is thuis onhaalbaar. Maar met 220 tot 250 graden kom je er ook, wel is het heel belangrijk dat je oven dan goed voorverwarmd is. Ook moet je alert blijven omdat de goudbruine korst razendsnel zwart kleurt.

Kaas en groente

Wat de toppings betreft: in principe kun je het brood naar eigen smaak beleggen. In plaats van crème fraîche gebruikt men in de Elzas ook wel roomkaas of kwark.

Groenten moet je meestal even kort bakken of grillen voordat je ze op de flammkuchen legt. Kies voor groenten die vergelijkbaar garen en snijd ze mooi dun. Er zijn overigens bewezen smaakcombinaties.

Denk eens aan peer en roquefort in de herfstmaanden, tomaten(saus) met Italiaanse kruiden en aubergines, honing en geitenkaas en varieer met vleeswaren als serranoham of parmaham. Voeg gehakte noten toe voor een extra bite in het gerecht. Je kunt er ook een ontbijtvariant van maken of juist als nagerecht met allerlei zoetigheid serveren.

Ten slotte: natuurlijk kun je kant-en-klaar deeg kopen voor je flammkuchen, maar dit deeg is niet vreselijk moeilijk om te maken. Een flammkuchen die helemaal zelf is gemaakt, smaakt altijd het lekkerste!