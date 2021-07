Oudere is geholpen met digitale snufjes in huis

Want de obligate zaken kent iedereen wel: antislipbekleding op de trap, beugels en een inloopdouche in de badkamer, voldoende verlichting, losse kleedjes en drempels weghalen. Niet onbelangrijk, want uit onderzoek van VeiligheidNL (kenniscentrum voor letselpreventie) blijkt dat in 2019 5000 65-plussers overleden door een val terwijl 80.000 personen ernstig letsel opliepen.

Looproutes

Een echt levensloopbestendige woning is veel meer dan een huis zonder trap, aldus Carmen van Andel op de site langerthuisinhuis.nl. Zij geeft een stappenplan om het eigen huis aan te pakken. Bijvoorbeeld door de looproutes te bepalen en daar obstakels weg te halen. Zoals drempels; zijn die niet te verwijderen, dan zijn drempelhulpen ideaal, evenals brede deuren.

Bekijk ook: 5 vergeten huishoudklusjes om vandaag nog te doen

De keuken kan een behoorlijk onveilige plek zijn. Verwijder hoge en diepe bovenkasten en vervang die door lagere en ondiepe exemplaren zodat er nooit een krukje nodig is. Laat een brandalarm installeren en vervang de gewone kraan door een gemakkelijk te bedienen mengkraan. Bewaar zware dingen in de bovenste laden van de onderkasten, zo hoeft er niet zoveel te worden getild. Een ’kookchecker’, een slimme kookwekker, geeft via een combinatie van bewegingssensor en tijdklok een seintje als de kok wegloopt en vergeet dat er een pan opstaat. Een inductiekookplaat is een veilig alternatief voor koken op gas.

Bekijk ook: Tiny house groeit uit tot tiny villa

Die kookchecker is een mooi voorbeeld van domotica, slimme apparaten die huishoudelijke taken overnemen of een waarschuwingsfunctie hebben. Domotica kan veel betekenen in een seniorenwoning. Zoals een robotstofzuiger. Een ander voorbeeld is Google Home, een speaker waaraan dingen kunnen worden gevraagd zoals de tijd, om iemand te bellen, de verlichting aan en uit te doen of favoriete muziek op te zetten.

Kwetsbaar

Een stapje verder gaat de leefstijlmonitoring, handig voor kwetsbare, dementerende ouderen. Via sensoren krijgt de mantelzorger via een app een signaal als de bewoner van het normale leefpatroon afwijkt. Zo kan slecht eten of slechte zelfzorg worden voorkomen. Daarbij is geen camera nodig.

Een andere handige gadget is personenalarmering of dwaaldetectie. Een klein alarmapparaat voor om de nek: één druk op de knop en er wordt contact met aangewezen personen gelegd. Dankzij locatiebepaling in het apparaat is de eigenaar altijd direct te vinden.

Via een speciale digitale agenda op een groot beeldscherm kan de dagindeling zichtbaar worden gemaakt. Hoe laat de wijkverpleegkundige komt en hoe laat er welke medicijnen moeten worden ingenomen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat alles op afstand wordt gedaan; menselijk contact blijft onontbeerlijk.