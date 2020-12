Lezersreacties: 2020 ondanks corona toch ook een fijn jaar

Wat doet het ons goed om te lezen dat velen van u afgelopen jaar ook genoeg mooie momenten hebben beleefd! De meeste mails gaan over nieuw leven. Zo zijn Marijn Maessen, Ton Dekker, Lianne Douna en Coriene en Martijn van der Harst dit jaar (weer) ouders geworden. Sabine van Straaten is tijdens de eerste golf bevallen van haar ’coronababy’. Haar man kreeg in het ziekenhuis maar een half uur om zijn zoon te bewonderen. „Maar ach, we hebben een gezonde zoon en dan maakt de rest niets meer uit.”

Marianne Solar en haar man konden hun groots geplande trouwfeest niet laten doorgaan. „Toch hebben we het in klein gezelschap nog coronaproof kunnen vieren.” Voor Angré Floren staat er een bruiloft in de planning. „Mijn vriend heeft mij in oktober op mijn vijftigste verjaardag na 27 jaar ten huwelijk gevraagd!”

Dick Dijns mailt dat hij een stamceltransplantie onderging en door complicaties ruim zeven maanden in het ziekenhuis lag. „Vanwege corona mochten mijn vrouw en dochters niet langskomen. Ze hebben me op afstand gesteund en ik heb ervaren hoe fantastisch mijn gezin en goede vrienden zijn.”

Pensioen

Na 48 jaar werken ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Wat een heerlijkheid. Het voelt alsof ik een nieuw leven ben begonnen. Ik geniet elke minuut van de dag.

Rob Beltman

Geslaagd

Het was een superjaar! In 2020 ben ik niet alleen geslaagd voor de havo maar ook voor mijn rijbewijs! Helaas moet ik, omdat ik nog niet zolang 17 ben, nog even wachten totdat ik echt alleen mag rijden.

Lucas Rehorst

Nieuwe knie

Na jarenlang uitstellen en pijn lijden heb ik afgelopen jaar eindelijk een knieprothese gekregen. Ik heb in alle rust kunnen revalideren en werd goed verzorgd door mijn huisgenoten. Ondanks de pijn heb ik deze tijd ervaren als een knusse en warme gezinstijd.

Ellen van Eijk

Trots

In 2020 heb ik mijn opleiding kinderverpleegkundige afgerond. En dat op 45-jarige leeftijd en met een gezin. Halverwege de opleiding moest opeens naar online lessen en toetsen worden geswitcht, maar ik heb het gewoon geflikt! Daar ben ik supertrots op.

Fiory van der Ende

Altijd samen

Mijn vriend André en ik zijn gaan samenwonen. En dat terwijl we altijd hebben gezegd dat we dat nooit zouden doen. Sinds het begin van de coronatijd moeten we allebei thuiswerken en we besloten dat bij André thuis te doen. Wekenlang waren we 24 uur per dag bij elkaar. Dat beviel zo goed dat ik mijn woning heb verkocht.

Jacqueline Wolters