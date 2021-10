Winnaar NK Tegelwippen bekend: in deze gemeente kunnen ze het beste ’wippen’

Onder het motto ‘Tegels eruit, groen erin’ werd tijdens het NK Tegelwippen door 81 gemeenten gewerkt aan een klimaatbestendige toekomst. Want hoewel het slechts een ludieke actie lijkt, heeft het daadwerkelijk effect om tegels te vervangen door groen.

Ⓒ NK Tegelwippen/ Tineke Dijkstra

Impact

Het helpt namelijk wateroverlast te verminderen en biedt koelte in tijden van hitte. Ook zorgt het ervoor dat de grond meer water vasthoudt bij droogte. Daarnaast vergroot het de leefruimte voor planten en dieren en draagt het bij aan de biodiversiteit. Ook voor ons gemoed heeft het voordelen: een groene leefomgeving is namelijk goed voor onze mentale gezondheid.

Op basis van luchtfoto’s berekende ingenieursbureau Cobra dat 60 procent van de Nederlandse tuinen is betegeld. Nu is ons land dus een stukje groener. Het afgelopen half jaar zijn namelijk in totaal 1.556.919 tegels gewipt en ruim 14 hectare grond is vergroend. Dat komt neer op zo’n 28 voetbalvelden!

Winnaar

Gemeente Rucphen heeft het meeste aantal tegels per inwoner gewipt en wint daarmee de Gouden Tegel. De Gouden Tegel is voor de gemeente Den Haag. Daar zijn effectief de meeste tegels gewipt (201.334).

Ⓒ NK Tegelwippen/ Tineke Dijkstra