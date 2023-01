Manifesteren kun je leren: ken jij de 3-6-9-methode al?

De zogenaamde 3-6-9-methode wordt in filmpjes veelvuldig gedeeld op TikTok. Deze strategie zou je aan een hoger salaris, nieuwe baan of wat dan ook helpen. Volgens sommigen is de methode totale flauwekul, anderen zweren erbij.

Centraal staat in ieder geval: jezelf manifesteren. Je hebt vast wel eens gehoord van de law of attraction, in het Nederlands de wet van aantrekkingskracht. Het idee erachter is kort gezegd dat je aantrekt waar jij je op focust. Bij manifesteren ga je dus bewust om met die wet van aantrekkingskracht.

Zweverig

De cijfers 3, 6 en 9 komen uit de numerologie – ja, nu wordt het een beetje zweverig – en staan voor ‘energie en connectie met het universum’ (3), ‘interne kracht’ (6) en ‘het loslaten van twijfels over jezelf’ (9). Deze getallen samen geven volgens de methode het manifesteren een boost.

Bedenk wat je wil manifesteren, bijvoorbeeld een salarisverhoging of een nieuwe baan. Vervolgens zet je de intentie om dat te bereiken op papier. Het idee is dan dat je dit aantrekt.

Actie ondernemen

Maar: manifesteren is natuurlijk meer dan alleen heel hard wensen en vervolgens wachten tot het je komt aanwaaien. Een belangrijk onderdeel van manifesteren is dat je de kansen die je dichterbij je wens brengen, herkent en ook pakt.

Manifesteren is dus meer dan alleen een intentie op papier zetten, het wordt altijd gevolgd door een actie. Deels bewust, deels onbewust.

De 3-6-9 methode op TikTok klinkt dus misschien wat zweverig, maar het is toch echt wel degelijk een veelgebruikte manier om jezelf handvatten te geven en die in de praktijk te gebruiken.

Stappenplan

Wil je net als al die mensen op TikTok de 3-6-9 methode zelf ook eens uitproberen? Het is heel simpel. En goed om te weten: herhaling is het sleutelwoord.

De eerste stap is om te bedenken wat je wil manifesteren. Probeer dit zo specifiek mogelijk te houden.

Vervolgens schrijf je deze intentie drie keer op als je ‘s ochtends wakker wordt.

In de middag schrijf je de manifestatie nog zes keer op.

Ten slotte schrijf je de manifestatie ‘s avonds nog negen keer op.