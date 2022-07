Met het vliegtuig op vakantie: tips om rugpijn te voorkomen

Koffertje op wielen

Dokter Kennedy, een Amerikaanse arts die is gespecialiseerd in revalidatie, vertelt aan New York Times dat het allereerst belangrijk is om goed na te denken over het type handbagage dat je meeneemt. Het lijkt misschien wat voor de hand liggend, maar volgens de dokter is het beter om een rolkoffertje mee te nemen dan een rugzak. Koffertjes op wielen zijn namelijk beter voor je ruggengraat dan een volgestopte en (te) zware rugzak. Maak vooral ook gebruik van de trolleys of bagagekarren in het vliegtuig. Je ruggengraat zal je dankbaar zijn!

Wil je toch een rugzak meenemen, zorg er dan voor dat je de tas met beide banden op je rug draagt en dat je het gewicht erin gelijkmatig verdeelt. Een rugzak kun je bovendien het beste niet te laag op je rug hangen, maar halverwege je rug.

Bewegen

Zit je eenmaal in het vliegtuig, probeer dan zo veel mogelijk in beweging te blijven. Het advies is om minimaal één keer per uur even op te staan en wat te lopen. Zo voorkom je dat je rug stijf wordt.

Kennedy adviseert reigers een alarm in te stellen, zodat je niet vergeet even uit je stoel te komen.

Dokter Louw, een fysiotherapeut voegt daar nog aan toe: „Beweging is essentieel om het bloed naar je spieren te laten stromen om de kans op pijn en stijfheid te verminderen.”

Houding

Denk ook aan je houding als je zit, zo tippen de experts. Zit zo veel mogelijk rechtop om je wervelkolom in een comfortabele positie te houden. Voorkom dat je te veel gebruik maakt van je laptop op telefoon, tenzij het mogelijk is om ze op ooghoogte te houden.