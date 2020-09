Gezocht: de mooiste Nederlandse zomervakantiefoto's!

En dus zijn we op zoek naar de mooiste/leukste/grappigste/origineelste vakantiefoto's, gemaakt afgelopen zomer in Nederland. Zo kunnen we de Nederlandse zomer van 2020 mooi laten zien. Het kan een mooie zonsondergang zijn, of juist een blooper die een grappige foto opleverde. Een detailfoto van de natuur, of juist een luchtfoto van iets. Alles is mogelijk, als het maar mooi is!

Mail uw favoriete foto, in zo hoog mogelijke resolutie en in kleur, naar [email protected]. Vertel daarbij kort waar het was, waarom u juist daar was en wat deze foto, de locatie en uw vakantie zo memorabel maakten.

De winnaars krijgen bericht en de foto's worden in de zaterdag-Telegraaf gepubliceerd!