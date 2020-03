Recept van de dag: alle groente op de plaat

Nodig twee tot drie personen:

• 2 theel mosterdzaad

• 2 theel venkelzaad

• 2 theel komijnzaad

• 1 bloemkool, in kleine roosjes

• 200 gr kleine tomaatjes, doorgehaald

• 1 rode ui, in ringen

• 200 gr diepvriesdoperwten

• 80 gr spinazie, gesneden

• 1 blik kokosmelk (400 ml)

• Sap van 1 limoen

• 2 eetl vers korianderblad

• Gesneden brood

Bereiden:

Trek het keukenkastje maar open. Mosterdzaad, venkelzaad, komijnzaad en wat peper in de vijzel. Even goed stampen.

Leg dan bloemkool in roosjes, tomaten, ui en de diepvriesdoperwten op het bakblik. Even flink met de olijfolie. Strooi de specerijen er over. In de oven op 180°C. Ik zou zeggen 20 minuten.

Dan de oven open. Haal het bakblik eruit, werk er de fijngesneden spinazie door en giet er de kokosmelk over. Strooi meteen wat zout en wat peper extra. Weer tien minuten in de oven. En dan is het klaar. Voor je opdient nog wat limoensap erover druppelen.

Serveer met wat verse koriander, heel fijngesneden en geef er knapperig plat brood uit de oven bij. Kommetje yoghurt, met wat komkommer en knoflook ernaast?

Waar hebben jullie nu behoefte aan? Roep maar, ik zoek het recept er wel bij! [email protected] en je weet het: blijf gezond!