5 x Hemelse bestemmingen

Sprookje

Een sprookjesachtig tafereel: de Maria Hemelvaartkerk midden in het meer van Bled. Volgens de mythe liet God het Sloveense meer in de Julische Alpen vollopen met water om het kerkje te beschermen tegen schapen die het met hun gegraas ontheiligden. Het eeuwenoude gotische kerkje is een geliefde trouwlocatie. Als de bruidegom zijn aanstaande voor het trouwen de 99 treden omhoog tilt, zou dat geluk brengen. Ook de wensklok is beroemd: als je deze luidt terwijl je je wens doet, zal deze uitkomen.

Blikvanger

De beroemde Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou bestaat uit een hoofdkerk met daaromheen acht kleine kerkjes, te herkennen aan de kleurige ronde koepels. De blikvanger van het Rode Plein werd halverwege de 16e eeuw gebouwd in opdracht van Ivan IV, oftewel Ivan de Verschrikkelijke. Vorig jaar werd de 450e verjaardag van het gebouw gevierd. Hoewel het nu een van de kleurrijkste kerken ter wereld is, was het gebouw ooit wit met gouden koepels. Pas in de 17e eeuw werd het geschilderd en kreeg het de uitstraling die het tot een van de mooiste Russisch-orthodoxe kerken ter wereld maakt.

Bekijk ook: 6 x Reizen als een vorst

Wonder

Toen een moeder en haar doofstomme dochter in 1754 in een kloof voor noodweer schuilden, verscheen de heilige maagd Maria voor hen en kon de dochter plots praten. Op de rotsen bleef een schildering van Maria achter. Om die reden werd op die plek een kleine kapel gebouwd waaruit later de huidige Las Lajas-kerk ontstond. In 2007 werd de basiliek in de kloof over de rivier tweede in de verkiezing van mooiste wonderen van Colombia.

Betonnen kruis

Aan de voet van een 457 meter hoge klif werd in de rode zandrotsformaties in Arizona de Chapel of the Holy Cross gebouwd. Eyecatcher is het bijna 30 meter hoge betonnen kruis dat niet alleen symbool voor het geloof staat, maar ook een constructieve functie heeft. De architect van het rooms-katholieke gebedshuis liet zich inspireren door wolkenkrabbers. De kerk ontving in 1957 een ereprijs van het Amerikaanse Instituut van Architecten die de kapel als kunstwerk roemde om zijn ’universele aantrekkingskracht’.

Natuur als inspiratie

De architect van de beroemde Hallgrimskirkja in Reykjavik liet zich inspireren door het IJslandse landschap. Gefascineerd door de vormen van afgekoeld lava gebruikte hij de vorm van basaltpilaren als basis voor de opvallende façade. De 74,5 meter hoge toren, de hoogste van het land, biedt een waanzinnig uitzicht over de stad. Een lift brengt je naar boven. De bouw duurde ruim veertig jaar en werd in 1986 afgerond.