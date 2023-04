Met deze truc gaat geld sparen twee keer zo snel

Dan Ariely heeft namelijk ontdekt hoe je twee keer zo snel kunt sparen. Ariely is psycholoog en auteur van het boek Geld en Gedrag. In dit boek kijkt hij, zoals de titel al verklapt, naar hoe mensen met geld omgaan. Om erachter te komen hoe geld en gedrag elkaar beïnvloeden, deed hij verschillende experimenten. Een daarvan leidde tot een handige truc, waarmee sparen twee keer zo snel gaat.

Motiveren

In een interview legt hij precies uit wat hij gedaan heeft en wat de uitkomst was, maar in het kort komt het neer op het volgende. Een groep mensen werd in drieën gedeeld en iedere subgroep kreeg een spaardoel mee. Vervolgens werden de groepen op verschillende manieren gemotiveerd:

Groep 1: wekelijks berichtjes om ze eraan te herinneren dat ze moeten sparen.

Groep 2: een bonus wanneer ze een bepaald bedrag gespaard hadden.

een bonus wanneer ze een bepaald bedrag gespaard hadden. Groep 3: wekelijks berichtjes en een goudkleurige munt. Op deze munt stond voor iedere week van het experiment een vakje (24 in totaal) die ze mochten doorkruisen wanneer ze het spaarbedrag behaald hadden. Daarnaast kregen ze de opdracht om deze munt op een goed zichtbare plek in hun huis te hangen.

Doel in het vizier

Over het algemeen reageren mensen goed op beloningen, dus je zou denken dat Groep 2 het best zou scoren. Dat was alleen niet het geval. Groep 3 had namelijk aan het einde van het experiment twee keer meer gespaard dan de andere groepen. Volgens Dan Ariely heeft dat er vooral mee te maken dat ze door de munt constant aan hun doel herinnerd werden. Deze methode maakt sparen zichtbaar, tastbaar en een gespreksonderwerp.

Zelf toepassen

Deze truc kun je gemakkelijk zelf toepassen. Het hoeft niet eens een munt te zijn. Zolang je maar iets heb dat je er iedere dag aan herinnert dat je moet sparen en jou helpt om de progressie bij te houden. Kijk je bijvoorbeeld veel series op Netflix? Hang dan een A4’tje met je spaardoel naast de televisie. Zo word je er er iedere dag aan herinnerd dat je geld opzij moet zetten. Simpel en effectief.