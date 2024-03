Steeds meer mannen breien: ’Ik sta er een uur eerder voor op!’

Wim Vandereyken, alias Mr Knitbear, en zijn breivriend Dennis van den Brink staan de komende dagen met hun zelfgebreide creaties op de beurs Crea Weekend in Hardenberg. Lekker onder ons, want daar kijkt niemand meer op van breiende mannen.

Mr. Knitbear heeft er zin in: „Ik doe niets liever dan breien en erover praten. Het is een verslaving geworden die nooit meer overgaat. Als ik een dag niet heb gebreid, voel ik me ongemakkelijk. Ik sta dagelijks een uur eerder op om met mijn breiwerk bezig te zijn. Ook op de Belgische basisschool waar ik docent ben, brei ik. In de pauzes en in klas terwijl de kinderen met een opdracht bezig zijn.”

Daar kijken zijn leerlingen helemaal niet vreemd van op. Sterker nog: hij heeft ze inmiddels ook aan het breien gekregen. „Hoe normaler ik erover doe, des te normaler erop wordt gereageerd.”

Geleerd van oma

Daar is de 24-jarige Joep van Damme uit Breda het mee eens. Hij leerde breien en haken van zijn oma. „Als 8-jarig jongetje fascineerde het me al. Terwijl mijn leeftijdsgenoten zaten te gamen, was ik met wol en garen in de weer. Ik werd niet gepest omdat kinderen op die leeftijd nog niet weten wat normaal wordt gevonden.”

"Ik hou zo van die fijne motoriek"

„Ik ben toen trouwens steeds vaker gaan haken, dat vond ik leuker. Op mijn twaalfde haakte ik voor iemand een muts en sindsdien is het balletje gaan rollen. Steeds meer kinderen wilden er een. Toen het zo’n succes werd dat de media het oppikten, is iedereen mijn hobby cool gaan vinden.”

Inmiddels heeft Joep een salesfunctie bij een biermerk. „Hoewel ik goed geld met mijn hobby heb verdiend, ben ik ermee gestopt. Ik heb te veel mutsen gemaakt, daar beleef ik geen plezier meer aan. Nu geniet ik er meer van om een shawl of een trui te maken; het is leuk dat je met niets begint en met iets moois eindigt.”

Leeg hoofd

Over het geheim van breien zijn de mannen het unaniem eens: het zorgt voor een leeg hoofd. Dat olympisch kampioen schoonspringen Tom Daley tussen de wedstrijden door op de tribune werd gesignaleerd terwijl hij een hondenjasje breide, verbaast hen allerminst.

„Het leidt af, geeft rust en het is een fantastische manier om offline te zijn”, aldus Dennis die zoveel werkstress van zijn eigen reclame- en ontwerpbureau kreeg dat hij op zoek naar afleiding ging. „Natuurlijk had ik ook een timmercursus kunnen volgen of een nieuwe sport kunnen ontdekken. Maar ik hou van de fijne motoriek. Zo ben ik ook op dol op origami. Zodra ik in een restaurant een servet zie, wordt het een vogel.”

"Ik kwam in Nederland pas uit de kast met breien"

Ook breifanaat Jay Ceyhun Mercan die samen met Oscar de Bruyn wolwinkel Pera & Pasha in Pijnacker runt, noemt breien de ultieme ontspanning. „Ik denk graag in steken en kleuren. Heerlijk om je af te vragen wanneer de kleuren in je breiwerk moeten komen.”

© Jean-Pierre Jans Jay (r.) Ceyhun Mercan en Oscar de Bruyn van breiwinkel Pera Pasha

Toen hij Oscar leerde kennen, was Jay een poef aan het breien. Met satéprikkers. „Ik kwam uit Turkije waar ik altijd stiekem had gebreid. Inmiddels is het daar anders, maar in de machocultuur van toen durfde ik dat niet in het openbaar te doen. Pas in Nederland kwam ik voor mijn hobby uit. In het begin breide ik met satéprikkers omdat ik niet wist waar ik breinaalden kon kopen.”

Wekelijks breicafé

Oscar vertelt over hun eerste ontmoeting: „Ik zag hem bezig en heb gevraagd of hij mij dat ook kon leren. Dit is alweer jaren geleden en ik kan nog steeds niet goed breien. Ik heb er een te korte spanningsboog voor, daarom ben ik op haken overgestapt. Maar inmiddels hebben we een winkel, maken we boeken en organiseren we wekelijks het breicafé, een live programma waar iedereen gezellig meepraat over nieuwe patronen, garen en technieken. Daarbij zijn vrouwen maar ook mannen aanwezig.”

"Mijn man is het wel eens beu dat ik niet kan stoppen"

Zijn eigen man is het weleens beu dat Oscar de hele dag haakt en zelfs tijdens een tv-avondje niet kan stoppen. „Nee, mijn echtgenoot deelt mijn passie niet en loopt ook niet in creaties van mij rond. Maar hij heeft wel beloofd om naar een van mijn andere workshops te komen: levensboom-macrameeën. Wie weet waar dat toe leidt.”

Hoewel ze merken dat steeds meer mannen zich aansluiten, is nog lang niet iedereen gewend aan mannen met breinaalden in hun handen. Dennis, die zich als breier Dendennis noemt: „Veel mannen breien stiekem thuis omdat ze bang voor de reacties zijn.”

Veel vragen in de kroeg

„Ik brei drie à vier uur per dag en doe dat overal. Inmiddels verdien ik er mijn geld mee, maak patronen en moet die dan ook uitproberen.”

„Als ik er in de kroeg over begin, krijg ik vooral vragen. Brei ik in de trein, dan beginnen vrouwen een gesprek terwijl mannen me meestal vol verbazing observeren. Om dan weer snel hun ogen naar het beeldscherm van hun telefoon te laten afglijden.”

Dendennis en Mr. Knitbear doen er alles aan om breien en haken voor iedereen hip te maken. Zij maken patronen en boeken met namen als Knit. sleep.repeat. en Sock you two en proberen via TikTok en Instagram jongeren te bereiken, organiseren workshops en bijeenkomsten op Facebook en zijn aanwezig op evenementen en beurzen.

YouTube-sterren

De breiende mannen genieten inmiddels bekendheid in het wereldje, maar tot hun teleurstelling zijn het nog steeds voornamelijk vrouwen die voor een handtekening in het breiboek in de rij staan. Dennis: „Er komen veel kinderen op ons af, maar helaas niet omdat ze willen breien. Vanwege de rijen voor onze stand denken ze dat we YouTube-sterren zijn. Haha, was dat maar zo. Dan konden we nog veel meer mannen ervan overtuigen dat breien leuk en stoer is.”