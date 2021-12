5 x tips van Zamarra om je schoenen te poetsen

Buitenland

Laatste lid van ’Band of Brothers’ overleden op 99-jarige leeftijd

Edward D. Shames, een Amerikaanse oorlogsheld die op D-Day op de stranden van Normandië landde, is op 99-jarige leeftijd overleden in zijn eigen huis. Shames was het laatste nog levende lid van de zogenoemde „Band of Brothers”, een groep elite-soldaten en -parachutisten waar in 1992 een boek en in 2...