Recept van de dag: walnotenbrood

Dus eerst maar even oefenen met een Duits feestroggenbrood. Ook al spannend.

Nodig voor een feestbrood:

Deeg één:

•100 gr roggemeel

•70 gr speltmeel

•1 theel zout

•170 gr cranberrys

Deeg twee:

•170 gr roggemeel

•1 gr droge gist

•1 ei

•50 gr zachte boter

Deeg drie:

•50 gr roggemeel

•1 theel zout

•7 gr droge gist

•1 theel kaneel

•1 eetl suiker

•100 gr walnoten (schoon en beetje fijn gedrukt)

Bereiden:

Meng een dag eerder de ingrediënten voor deeg één. Los daarvan meng je ook de ingrediënten voor deeg twee. Wel eerst ei en boter tot crème slaan, dan meel erbij. Zet de degen een nacht weg. Kneed op de dag zelf de twee degen gelijk met de ingrediënten van deeg drie. Mengen en kneden. De walnoten mogen erbij. Dan een langwerpig bakblik in vetten, deeg erin. Laat een uur staan. En in een voorverwarmde oven op 180° C 45 minuten bakken. Rogge wordt snel donker, leg er dan een stuk folie over. Laat afkoelen en serveer met goeie marmelade. Gauw naar de molen, roggemeel halen. En spelt.