Coronaproof daten? 4 originele en veilige opties

Uniek dineren op iconische locaties

Een dim sum diner op de dansvloer, een zeven-zonden diner (mét food biecht!) of vijf gangen toetjes van de beste patissiers van ons land? Dat kan. En ook nog eens op een plek, zoals de Vondelkerk of Felix Meritis? Dat kan ook! The Food-Line-up organiseert op alle weekenden in juni bijzondere en kleinschalige dinerconcepten, in samenwerking met iconische locaties in Amsterdam.

Karaoke in een box

Houd je van zingen en een lekker glaasje wijn? En dat ook nog eens in jouw eigen box? Dan is Karakter in Amsterdam wellicht de perfecte plek voor je. Karakter beschikt over private boxen waarin je samen met jouw date je zangkunsten kunt vertonen. De ruimtes zijn voorzien van tv’s, een karaokesysteem (met de keuze uit meer dan 3000 nummers), een bar met tap en een koeling gevuld met wijn en fris.

Ontsnap samen uit een online escaperoom

Escaperooms zijn altijd wel leuk voor een date. Maar op het ogenblik wordt dat ietsje lastig om dat in levenden lijve te gaan doen. Daar hebben een aantal escaperoomeigenaren een oplossing voor bedacht: een (gratis) online escaperoom die De Verloren Herinnering heet. Deze escaperoom gaat over de Tweede Wereldoorlog en eert onze 75-jarige vrijheid. Weet je direct of je date ook een beetje diepgang heeft.

Wandelen met alpaca’s

Wie houdt nou niet van alpaca’s? Met deze schattige dieren kun je per twee personen een wandeling maken. Dit kun je onder andere doen bij Alpaca-World-Brielle en het duurt ca. twee uur (inclusief een kopje koffie of thee met een Briels zandtaartje).