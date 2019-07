Rijkswaterstaat mag vluchtstrookrijder voortaan ook beboeten

Automobilisten die onjuist gebruikmaken van de vluchtstrook kunnen vanaf vandaag een prent krijgen van een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Ook vrachtwagens die de hoogteoverschrijdingen bij tunnels negeren, kunnen door hen staande worden gehouden.

Opmerkelijk is dat overtreders in de eerste situatie niet van de weg af worden gehaald door een weginspecteur. „Dat kost teveel tijd en zit niet in ons takenpakket”, zegt woordvoerder Marah Michel tegen Autovisie. „Zien we een overtreding, dan noteren wij het kenteken en wordt de boete later op de deurmat bezorgd.” Bij de genoemde overtreding van vrachtwagenchauffeurs overhandigt de BOA wel direct een boete (tussen de €470,- en €1.000,-).

Overigens heeft nog lang niet elke weginspecteur de status van BOA. Wilt u weten waarom? Lees dan verder op autovisie.nl.